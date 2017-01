Por: Miriam Arvizu

Estados Unidos (Rasainforma.com).- En el marco de la entrega de los Globos de Oro, la actriz Meryl Streep recibió un premio a la trayectoria artística, la actriz defendió a Hollywood y a los periodistas, honró a la difunta Carrie Fisher y criticó al presidente electo Donald Trump, sin mencionar su nombre.

El discurso hizo énfasis sobre los poderosos; una de las pocas que se atrevió a ir más allá a la hora de tomar el micrófono y referirse a la situación política de los Estados Unidos. Además, recordó a su amiga, Carrie Fisher.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood le entregó a Streep la distinción Cecil B. DeMille y, en su discurso de aceptación, la actriz criticó a Trump por burlarse de Serge Kovaleski, un periodista discapacitado de The New York Times, en 2015.

“Hubo una actuación este año que me sorprendió. Que se me incrustó en el corazón”, dijo la artista sin mencionar directamente al republicano.

“No porque fuera buena, no había nada bueno en ella, pero fue eficaz y cumplió su función. Hizo reír a su público objetivo… y mostrar los dientes”.

Por su parte, este lunes, Donald Trump respondió a las críticas que le lanzó la galardonada actriz y la tildó de ser una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood.

“Meryl Streep, una de las más sobrevaloradas actrices de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una admiradora de Hillary que perdió en grande”, escribió Trump esta mañana en su cuenta de Twitter.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017