Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Recientemente Universal Pictures reveló el segundo tráiler de la cinta “Cincuenta sombras más oscuras” (segunda entrega de la trilogía de “Cincuenta sombras de Grey”) que se estrenará en las salas de cine de Estados Unidos el 10 de febrero.

En el video se observan diferentes escenas, entre las cuales ha llamado mucho la atención donde Anastasia y Christian aparecen en una regadera. Otra de las que ha causado revuelo es una donde aparecen en un elevador y él comienza a tocarle las piernas, sin que los demás ocupantes del elevador se den cuenta.

Every fairy tale has a dark side. Watch the new #FiftyShadesDarker trailer, featuring “I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker).” pic.twitter.com/eCe43qkka4 — Fifty Shades Darker (@FiftyShades) 3 de enero de 2017

“Intimidada por los oscuros secretos del atractivo, joven y atormentado empresario Christian Grey, Anastasia Steele decide romper con él y embarcarse en su carrera profesional después de ser contratada en una editorial de Seattle. Pero el deseo por Christian todavía domina cada uno de sus pensamientos, y cuando finalmente él le propone retomar su aventura con nuevos parámetros para los dos, Ana no puede resistirse”, señala una reseña.

La cinta y en general la historia se destaca por sus escenas explícitas, con elementos de las prácticas que involucran: disciplina, dominación y masoquismo.

Cabe señalar que la primera película de la saga “Cincuenta sombras de Grey” causó revuelo en Internet e incluso fue censurada en algunos lugares por considerarla ofensiva, sin embargo la cinta dramática y romántica dirigida por Sam Taylor-Wood con el guion de Kelly Marcel recaudó en un trimestre 569 millones 646 mil 772 dólares.