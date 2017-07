Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Madalyn Parker es la responsable de un fenómeno viral en el que inmiscuyó a su jefe.

Parker es una desarrolladora web e ingeniera en informática para Olark Live Chat, y en uno de sus días como empleada no aguantó más y quiso pedir días libres para poner en orden su vida.

Para cristalizar la decisión escribió un correo a su superior con el asunto “Dónde está Madalyn”, para en el cuerpo del mensaje explicar que se iba a tomar dos días para tratar su salud mental, “espero volver la semana que viene revitalizada y al 100%”, se leyó.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

— madalyn (@madalynrose) June 30, 2017