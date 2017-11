Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que este sábado le preguntó directamente a Vladimir Putin sobre la presunta intromisión que el país europeo habría tenido durante las elecciones del 2016 en el país norteamericano.

“Él me dijo que no se metió. me volvió a decir que absolutamente no se inmiscuyó en nuestra elección. él no hizo lo que dicen que hizo”.