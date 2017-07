Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Mientras transmitía en vivo para la televisión las celebraciones por el día de la independencia de Estados Unidos, una reportera terminó con vómito en su hombro y cabello.

El suceso ocurrió en Hermosa Beach, Los Angeles, la reportera se encontraba entrevistando a los asistentes quienes estaban muy alcoholizados y mientras hablaba con uno de ellos, fuera de cuadro, brota un vómito que baña al entrevistado y logra alcanzar a la reportera que solo alcanza a gritar “no no no no”. Debido a un problema técnico la imagen se congeló y volvieron al estudio para poder capturar las reacciones de los presentadores.

Mad props to colleague @goodnewswendy who may have to put in 4 hazard pay after wht happened on live TV🤢 #champ #HermosaBeach #IronMan #KTLA pic.twitter.com/g3A2E4Q1Om

