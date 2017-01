Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la canción Noche de Luna, del mexicano Gonzalo Curiel, el joven Demetrio Florentino, representando a Michoacán se colocó en tercer lugar de la categoría Libre Estudiantil en la XIX Espartaqueada Cultural celebrada en Tecomatlán, Puebla, informó en entrevista telefónica Alberto Flores Mendoza, responsable de la Comisión Cultural estatal.

La delegación purépecha en música ha estado peleando en los primeros lugares en varias categorías, dijo y ya ha logrado obtener un segundo lugar en Coro, en la categoría Libre Estudiantil; También en Coro, pero en la categoría Juvenil A, el representativo michoacano obtuvo el tercer lugar. Ambos coros, uno procedente de la escuela secundaria federal 12, “Biólogo Wenceslao Victoria Soto” y el otro de las Casas del Estudiante Espartaco, interpretaron el coro Va Pensiero (Vuela, pensamiento), de la opera Nabucco, obra del italiano Giuseppe Verdi.

Ambos conjuntos corales estuvieron preparándose durante más de cuatro meses para llegar a este momento. Ninguno de los participantes había antes cantado este tipo de obra tan complicada y ahora, este éxito nos indica que podemos lograr más y pelear por lugares más altos, dijo el líder antorchista. “Pero el mayor logro que hemos obtenido está ahora en el corazón, en la mente de cada uno de los jovencitos participantes: ahora su pensamiento vuela, como la música de Verdi; ahora nunca dejarán de volar”

Por lo que respecta a la categoría Semiprofesional individual, el zitacuarense José Olvera se llevó también el tercer lugar con la canción “Sin ti”, de Pepe Guízar. Añadió que Pepe Guízar es conocido como el “pintor musical de México”, y que los jóvenes deben aprender de su alta sensibilidad. Hay una anécdota que muestra su capacidad de sentir el dolor ajeno; una vez Pepe Guízar contó cómo dejo de estudiar para abogado “…yo sería mal licenciado. Una vez, me acuerdo, cuando cursaba el tercer año, me tocó acompañar a un Actuario para llevar a cabo un desahucio. Me dio tanta pena que fui a casa, robé dinero de la caja fuerte de mi padre y liquidé el adeudo de aquella familia que iba a ser echada. Yo no serviría para abogado”. De ese tipo de personas son nuestros músicos nacionales, agregó Flores Mendoza.