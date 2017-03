Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La edad jamás ha sido una limitante para divertirse, al menos esa es la filosofía de vida de este tierna abuelita spring breaker que se puso a competir en un concurso de “shots” con un grupo de jovencitas.

Las imágenes de la mujer identificada como Doreen Grett, disfrutando de las vacaciones de primavera en las playas de Cabo San Lucas corrieron como pólvora en las redes sociales.

“Amamos mucho a tu abuela”, escribió en un tuit una de las nuevas amigas de la abuelita que compartió el video.

@paytongrett we love your grandma so much omfg pic.twitter.com/iPWdC5oxdS

Su nieta compartió la foto en Twitter, la cual lleva hasta el momento más de 20 mil retuits y cientos de respuestas. “Shot con las chicas”, se lee en la publicación original de Doreen.

My grandma is in Mexico taking shots with random girls on the beach and posting pics of it with captions like they're bff's.. pic.twitter.com/SA47BMUsX3

— payt (@paytongrett) March 9, 2017