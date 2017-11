Morelia, Michoacán (MiMorleia.com/Redacción).- A partir de este miércoles, la tienda de Microsoft en Xbox One tendrá disponible el streaming de Amazon, para que los jugadores puedan disfrutar del catálogo de películas y series que ofrece.

De igual manera, el contenido de Amazon Prime Video también estará disponible para el Xbox One X, la consola que llegará al mercado el próximo 7 de noviembre.

Cabe señalar que con este nuevo videojuego presentada por la empresa, se podrán leer los títulos compatibles con la tecnología de 4K.

“Los miembros de Amazon Prime Video ahora disfruta de populares series originales como la comedia de superhéroes The Tick; la serie de Prime Video más vista en el mundo, The Grand Tour de Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May; así como las galardonadas series originales de Amazon, The Man in the High Castle, Transparent, Mozart in the Jungle, American Gods, Sneaky Pete y muchas más, junto con muchos otros programas de televisión y películas populares de Hollywood,” anunció la compañía a través de un comunicado.

Con información de agencias

ljcr