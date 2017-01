Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo deriva de una decisión: subir el precio de la gasolina ha desestabilizado a México por completo. El transporte y la canasta básica, los primeros grandes afectados. Recordemos que Peña Nieto no supo contestar cuando le preguntaron cuánto costaba un kilo de tortillas.

Ahora, los precios de este alimenta básico y principal de la canasta mexicana se verá seriamente afectado por el alza de precios del hidrocarburo. En algunos lugares del país podría aumentar hasta seis pesos por kilo, es decir, un 50% de incremento.

Su precio ronda los 12 pesos por kilo, en promedio. El mínimo de aumento se estima en dos pesos más. En 14 pesos por kilos, la tortilla será aún más inaccesible para los millones de mexicanos que viven en extrema pobreza, lamentablemente representan el 50% de la población total del país.

Una investigación a fondo del diario Financial Times destacó dos elementos que le suman preocupaciones a este tema: por una parte, Peña Nieto no ha podido justificar estas alzas; la otra razón viene de fuera, Trump llegará al poder en unos días y esto no es nada benéfico para México, lo que podría debilitar más a la nación frente al dólar.