Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Un día después de conocer a los ganadores de los premios Oscar, sabremos quiénes obtuvieron los Razzie 2017, pero por las peores películas, actuaciones y dirección.

“Zoolander 2”, “Batman vs. Superman: El origen de la justicia” y “Mi abuelo es un peligro”, tienen las mayores nominaciones a estos reconocimientos que tendrán lugar el próximo 25 de febrero en Los Ángeles, California, donde los ganadores recibirán una figura en forma de frambuesa, pintada con aerosol.

Son seis los filmes exhibidos el año pasado, que buscarán ese “honor” en la ceremonia de los Golden Raspberry Awards, edición 37, entre los que se incluyen éxitos en taquilla, pero no así en cuanto a argumento y otros detalles considerados por la crítica.

En tal categoría, están “Dioses de Egipto”; “Día de la Independencia: Contraataque”; “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”; “Batman vs Superman: El origen de la justicia”; “Mi abuelo es un peligro” y “Zoolander 2”.

Mientras a Peor Actor: Ben Affleck, por “Batman vs. Superman”; Gerard Butler, tras su trabajo en “Dioses de Egipto” y “Londres bajo fuego”; Henry Cavill, en “Batman vs. Superman”; Robert de Niro, “Mi abuelo es un peligro”; Dinesh D’Souza, en “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”, y Ben Stiller, por “Zoolander 2”.

Como Peor Actriz, Megan Fox, por su papel en “Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras”; Tyler Perry, “BOO! A Medea Halloween”; Julia Roberts, por el “Día de las madres”; Becky Turner, en “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”; Naomi Watts y Shailene Woodley, ambas por “Divergente la serie: Leal”.

Peor Actor de Reparto, Nicolas Cage, por “Snowden”; Johnny Depp, de “Alicia a través del espejo”; Will Ferrell, de “Zoolander 2”; Jesse Eisenberg, en “Batman vs. Superman”; Jared Leto, por “Escuadrón suicida”, y Owen Wilson, de “Zoolander 2”.

A su vez, las nominadas a Peor Actriz de Reparto, Julianne Hough, por “Mi abuelo es un peligro”; Kate Hudson, por “Día de las madres”; Aubrey Plaza, por “Mi abuelo es un peligro”; Jane Seymour, de “50 sombras de negro”; Sela Ward, “Día de la Independencia: Contraataque”, y Kristen Wiig, por “Zoolander 2”.

Peor Director: Dinesh D’Souza y Bruce Schooley, por “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”; Roland Emmerich, por “Día de la Independencia: Contraataque”; Tyler Perry, en su rol dentro de “BOO! A Medea Halloween”; Alex Proyas, por “Dioses de Egipto”; Zack Snyder, por “Batman vs. Superman: El origen de la justicia”, y Ben Stiller, por “Zoolander 2”.

A Peor precuela, Remake, Rip-Off o Secuela: “Alicia a través del espejo”; Batman vs. Superman: El origen de la justicia”; “50 sombras de Black”; “Día de la Independencia: Contraataque”; “Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras”, y “Zoolander 2”.