Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Con fecha de estreno para el 6 de octubre en Estados Unidos y con las voces de la cantante Sia, la actriz Emily Blunt y Uzo Aduba en nuevos personajes, llegará la nueva película de la serie My Little Pony en una versión distinta a las ya existentes My Little Pony Equestria Girls, Rainbow Rocks, Los Juegos de la Amistad y La Leyenda de Everfree, esta vez no se convertirán en humanos, seguirán la línea de ponys con una nueva aventura para personas de todas las edades.

Esta vez destaca una nueva animación más colorida en donde una nueva fuerza oscura amenaza Ponyville y a las chicas Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy y Rarity en donde se embarcan en un viaje inolvidable más allá de Equestria donde se encuentran con nuevos amigos y retos emocionantes en una búsqueda para usar la magia de la amistad y salvar su hogar.

A partir de julio de 2016, el sitio web oficial de Hasbro ha presentado la película en una línea de tiempo virtual de la historia de la franquicia My Little Pony, por lo que varios fans se han visto emocionados en los foros y redes sociales, hablamos de fans de 15 años para arriba.