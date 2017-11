Estado de México (Boletín).- Los santuarios El Rosario y Sierra Chincua en Michoacán están listos para que en esta temporada 2017-2018 miles de turistas puedan atestiguar la visita de la mariposa Monarca, que viaja desde Canadá hasta Michoacán y el Estado de México durante la época invernal. Así lo afirmó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), Ricardo Luna García, quien recibió de la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas (Conanp) los permisos para la apertura turística de los santuarios. Durante el evento desarrollado en el Ejido del Capulín, del municipio mexiquense de Donato Guerra, Luna García manifestó que se espera una buena temporada de arribo de mariposa Monarca a la entidad, ya que se han visualizado poblaciones muy numerosas del lepidóptero y, dentro de las facultades del Gobierno del Estado en trabajo coordinado con los ejidos y municipios, se harán todos los esfuerzos posibles por su preservación. Por su parte, el gobernador anfitrión, Alfredo Del Mazo Maza, refrendó el compromiso para seguir trabajando de la mano con el gobierno de Michoacán en beneficio de la biósfera de la Monarca. A fin de preservar el entorno natural de estos santuarios es necesario tomar en cuenta los siguientes códigos de conducta durante la visita:

1. Siga las instrucciones de los guías locales

2. Durante el recorrido siga los senderos establecidos

3. No introduzca alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes, armas de fuego ni animales al santuario

4. A su regreso, no lleve consigo animales, plantas, hongos, ni cualquier otro elemento del bosque

5. No fume ni encienda fogatas

6. Respete los límites de acceso para la observación de las colonias

7. Permanezca en silencio durante su estadía en el Santuario

8. No use flash para tomar fotografías

9. No moleste, tome y lleve Mariposas Monarca

10. No permanezca más de 18 minutos dentro del Santuario, para dar oportunidad a otras personas de vivir la experiencia sin alterar la hibernación de la Mariposa Monarca.

