Por: Teri Maldonado/@terimtorres

Suiza (MiMorelia.com).- Cristiano Ronaldo, “The Best”, está viviendo los mejores momentos de su carrera. El jugador portugués considera que el año que pasó, 2016, “posiblemente haya sido el mejor” en su ámbito profesional, por lo que no duda estar ya dentro de la historia del futbol.

“Ya he dicho algunas veces que posiblemente haya sido el mejor año de mi carrera. Es evidente que el título de la selección ayudó mucho, al ser la primera vez en la historia que Portugal gana ese trofeo (UEFA EURO 2016). Y también con el Real Madrid, con la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes. Ha sido un año espectacular, sin duda el mejor que haya tenido nunca desde que empecé a jugar al fútbol”, reconoció en una entrevista exclusiva al portal oficial de la FIFA.

Y es que no es para más, los títulos colectivos como individuales han hecho crecer de manera considerable a “CR7”, tanto que el propio jugador considera que ha conseguido su objetivo mas grande “ser siempre el mejor.

“Yo no tengo dudas de que ya estoy en la historia del futbol. Ese era mi mayor objetivo, desde que empecé a jugar al futbol: no ser tan sólo un jugador, sino una estrella, e intentar ser siempre el mejor. Y lo he conseguido: los títulos hablan por sí solos, tanto los colectivos como los individuales, los récords… Eso es un motivo de orgullo, y me motiva para seguir trabajando de la misma forma que lo he hecho hasta ahora”.

Cabe recordar que este martes, Cristiano Ronaldo ganó la primera edición de la historia del Premio The Best al jugador de la FIFA. El astro portugués subió al escenario para aceptar el mayor galardón individual entregado a un jugador del fútbol mundial, imponiéndose a los otros dos candidatos finales, el argentino Lionel Messi y el francés, Antoine Griezmann.