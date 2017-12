Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Diversos medios han dado a conocer el nacimiento de los mellizos de Anna Kournikova y Enrique Iglesias, este fin de semana en Miami. Nicholas y Lucy son los nombres del niño y la niña, respectivamente.

Aunque la pareja decidió tener en secreto el embarazo, fue imposible que la noticia se esparciera. Su relación se ha distinguido por ser muy privada, incluso la última vez que Kournikova se dejó retratar en público fue en noviembre del año pasado en Miami, lugar donde ambos viven.

Para tratar de “despistar”, Anna publicó una serie de fotografías de ella en su cuenta de Instagram, justo el día que dio a luz a sus bebés. En estas se le ve sonriente en un bote, con lentes de sol y una chamarra con el nombre de Enrique Iglesias.

Asimismo, Enrique optó por mantener un perfil bajo en los últimos meses, pues fue en julio pasado que se presentó en España y desde entonces se ausentó de la vida pública.

Cabe señalar que la pareja no está casada, incluso en algún momento el cantante aseguró que no está en sus planes. “Somos muy felices. Llega un momento cuando has estado con alguien suficiente tiempo que creo que estás como casado. Supongo que la única diferencia es que no hemos caminado hacia el altar“, refirió en 2014 en el programa Sunday Morning de CBS.

Con información de ¡Hola!

