Por: Ariana Castellanos

Inglaterra (Rasainforma.com).- La cifra de fallecidos por el incendio en la Torre Grenfell en Londres ascendió a 79, así lo confirmó la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el comandante de esa Policía, Stuart Cundy “79 personas murieron o se encuentran desaparecidas, presumiblemente muertas”, dijo ante medios de comunicación.

Commander Stuart Cundy has provided the following statement on the #GrenfellTower fire https://t.co/0kmxhYfOly pic.twitter.com/9o0o9BoUR9

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 19, 2017