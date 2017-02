Por: Karen PV

Ciudad de México (Rasainforma.com).-La plataforma de contenido audiovisual no para de sorprendernos, ahora lo hace con la presentación de YouTube Go. Herramienta que permite descargar videos a dispositivos móviles para poder acceder a ellos offline; a cualquier hora y día. Debido a que estas aplicaciones salen en primer término en su versión Beta en este caso a través de Google Play, y no ser la excepción aún no se encuentra disponible en todos los países donde opera. Habrá que tener paciencia ya que se espera que en lo breve la app llegue a las demás tiendas.

Con esta nueva aplicación quedará en el olvido contratar un alto y costoso plan de datos, éste es, sin duda, un gran beneficio para todos los usuarios, ya que podrán ahorrar datos y al mismo tiempo poder ver sus contenidos fuera de una red Wi-fi, esto quiere decir que en lugares con poca cobertura será posible ver canales de YouTube descargándolos poco antes salir de casa o trabajo, además de poder compartir los contenidos con otros usuarios, y lo mejor con un mínimo consumo de datos.

Sin lugar a dudas con esta app, los traslados serán menos agotadores y más atractivos para los consumidores ya que en cualquier momento podrán reproducir los vídeos deseados. Cabe destacar que aunque es una aplicación extraordinaria, no todo será igual ya que esta nueva opción no permitirá descargar los videos en HD, por lo cual sólo estará disponible en estándar y baja resolución, algo que para muchos es fundamental. No se puede todo.