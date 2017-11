Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El youtuber “Yorsh de Polanco” ha sido víctima de la crítica y repudio por parte de las personas tras protagonizar un video donde después de que un policía no le aceptó el soborno, este intentó denunciarlo en redes por extorsión.

La jugada le salió al revés cuando el policía grabó la escena completa y también la publicó. En esta se escucha cuando el actor le recrimina al oficial de tránsito “¿Que onda nos arreglamos o no?” ante la respuesta negativa del oficial, este lo comienza a grabar mientras dice “ Aquí estoy con el oficial, me acaba de parar en el retén, yo soy ciudadano de Polanco, el señor me pidió 500 pesos que se los pusiera debajo de una tarjeta y como no los tenía en efectivo no quiso seguir….”

En todo momento el agente de tránsito conserva la calma y guarda silencio mientras graba todo.

En el mismo video, primeramente el youtuber intenta intimidar a los oficiales diciéndoles que los “quemará” en Tv Azteca y Televisa, al mismo tiempo que menciona sus miles de seguidores en twitter y youtube.

Tras las pruebas, el individuo subió un nuevo video con una disculpa pública y dijo aceptar todos los comentarios negativos.

A todos los afectados q con toda razón repudiaron este acto, como hombre aceptó mi error. Aunque haya una parte de la historia q no se ve, yo asumo toda la responsabilidad y tomo sus comentarios como aprendizaje. Seguiré trabajando en mis causas, en rescatar animales, promover el deporte, el emprendedurismo y sobre todo el q tengamos un Mexico mejor. Empezando por mi! Posted by Yorsh de Polanco on Tuesday, November 7, 2017

