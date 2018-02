Ayer hablaba de victimizarse y creo que es la peor postura que uno puede tomar, ya que te deslinda de la responsabilidad que tienes, es muy fácil echarle la culpa al otro, que los demás sean los culpables de todo lo que te pasa, pero la realidad es que no, tú tienes el poder de decidir qué sigue y qué viene en tu vida, en qué posición quieres estar. Hazte responsable de lo que tú decides y así es más fácil poder tener un control sobre tu vida. 📷@nyusage @samueldominguez_makeup

