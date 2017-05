Zitácuaro, Michoacán (Boletín).- Zitácuaro es el municipio que más invierte al campo en Michoacán, la muestra es que todos los sistemas producto cuentan con el respaldo del municipio y del estado económicamente, destacó el presidente municipal Carlos Herrera Tello, en la Quinta Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

El alcalde refirió que su administración siempre se manifestará a favor del desarrollo rural sustentable, pero rechazará todos aquellos actos que estén fuera de la ley, como el intentar plantar frutos o cualquier producto que atente contra la biodiversidad. En este sentido expuso que la producción de aguacate debe ser regulada por este mismo consejo y supervisada por las instancias correspondientes.

Comentó que anteriormente, como resultado de la consolidación de la Mesa de Seguridad Ambiental en esta ciudad, se desmantelaron un promedio de cinco huertas de aguacate que no cumplían con la normatividad necesaria y dañaban los recursos naturales. Enfatizó que su gobierno no está en contra de la siembra o cosecha, sino de que no se haga en apego a la ley.

Otro de los temas abordados por parte del edil fue el aseguramiento que algunas instituciones ofrecieron a los trabajadores del campo en esta reunión. Resaltó que actualmente se debe pensar en garantizar un sistema integral de salud personal y familiar, además planear la herencia de un recurso que beneficie a su familia en caso de muerte, aquí es donde radica la importancia de pensar en dicho beneficio, que ahora también se ofrece a los campesinos.

Agregó que la estrategia del gobierno que preside es optimizar y potencializar el campo, ya que de ahí se suministra y abastece toda la alimentación. Resaltó que su administración ha realizado acciones importantes dentro de esta materia, como la certificación del aguacate que está a punto de consolidarse. Dijo que la visión y la meta son la exportación y el cumplimiento en distintos sistemas producto, de todos los estándares de calidad requeridos internacionalmente.

En este evento, el presidente municipal hizo entrega de certificados a más de 50 productores que tomaron una capacitación sobre biología y hábitos de las abejas productoras de miel. Este curso fue teórico y práctico e impartido por una empresa nacional destacada en esta rama. También elementos de protección civil y bomberos recibieron un taller sobre atención a enjambres y panales.

jcms