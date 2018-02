Canadá (MiMorelia.com/Redacción).- Un extraño zumbido de origen desconocido le ha hecho la vida imposible a los habitantes de un poblado canadiense durante años, afectando su salud y su bienestar.

Este sonido ha llegado a conocerse como el Windsor Hum (zumbido de Windsor), el cual aparece esporádicamente sin ninguna clase de patrón y cuya frecuencia y duración varia constantemente, llegando a ser en ocasiones muy intenso y durar horas, o hasta días, y a veces casi imperceptible.

No one knows for sure where the hum that bothers people in Windsor is coming from.

(via @HBO) pic.twitter.com/jSI0OZ3ss0

— VICE News (@vicenews) June 9, 2017