La pandemia generada por el Covid-19 (SARS-CoV-2) paralizaron al mundo entero al provocar el cierre de escuelas, dependencias gubernamentales e incluso el encierro voluntario u obligado de millones de personas en todo el mundo, sin embargo los avances científicos y tecnológicos continuaron.

Sin duda, la vacuna contra el coronavirus es considerado como el mayor logró de este año, ya que en menos de un año se logró realizar pruebas en fase 3 e incluso en diversos países, entre ellos México, se han comenzado a aplicar vacunas para frenar el número de contagios y en primera instancia lograr la inmunidad de rebaño.

Al respecto, diversos especialistas señalan que nunca antes los investigadores habían desarrollado tan rápidamente tantas vacunas experimentales contra el mismo enemigo y mucho menos tantos competidores habían colaborado de forma tan abierta y frecuente.

La lucha contra el VIH sigue

A finales de este año un prototipo de vacuna contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) llegó a la última fase de ensayos por primera vez en 10 años, lo cual da esperanza ya que en la actualidad se estima que hay 36.7 millones de personas infectadas.

Esta vacuna se basa en la misma tecnología que la que se desarrolla contra el Covid-19. Es decir, un adenovirus modificado (un virus del resfriado común diseñado genéticamente para ser inofensivo), al que se le agregó una combinación de proteínas del VIH con la intención de que el organismo cree anticuerpos contra las distintas cepas del virus.

Para verificar este proceso se lleva a cabo dos ensayos clínicos llamados Mosaico e Imbokodo, además, aquellos que participan en la prueba reciben dos inyecciones, una codificada con tres proteínas y otra con cuatro.

¿Los viajes turísticos al espacio serán una realidad?

En el verano del 2020 el cohete Falcon 9 y la nave Crew Dragon de la compañía SpaceX (propiedad de de Elon Musk) llevó por primera vez en la historia a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional (ISS), en lo que se considera el primer vuelo comercial tripulado de la historia.

Tijeras genéticas

En el mes de octubre las científicas Emmanuelle Charpentier (originaria de Francia) y Jennifer Doudna (de Estdos Unidos) ganaron el Nobel en Química 2020 por las llamadas “tijeras Crispr”, técnica que permite cortar un gen con una precisión extremadamente alta.

Las tijeras genéticas CRISPR / Cas9 ahora se emplean en un sinnúmero de ciencias y brindan esperanza en el caso de la medicina para desarrollar terapias innovadoras contra el cáncer u otras enfermedades, con lo que no se descarta que se puedan curar enfermedades hereditarias.

¿Se puede vivir con oxígeno?

A principios de año fue descubierto el primer animal que no necesita oxígeno para sobrevivir, se trata del parásito al que llamaron Henneguya salminicola, el cual está formado por menos de 10 células.

A medida que evolucionó, este insólito animal (pariente mixozoo) de las medusas y los corales, dejó de respirar y consumió oxígeno para producir energía. Además vive en el músculo del salmón.

Scientists find the first-ever animal that doesn’t need oxygen to survive, this jellyfish-like parasite called Henneguya salminicola doesn’t have a mitochondrial genome and it lives its life completely free of oxygen dependency 📷 Stephen Douglas Atkinson. pic.twitter.com/B6Wjwa22FX

— Sofía Martínez-Villalpando (@sofiabiologista) February 28, 2020