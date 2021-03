Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comenzaba la pandemia en México pero aún no se decretaba el confinamiento en el país, las actividades cotidianas continuaban de manera normal, nadie se imaginaba que el 13 de marzo del 2020 sería el último partido de Monarcas Morelia.

Para los aficionados del club rojiamarillo, asistir cada 15 días al estadio era algo que entraba en la cotidianeidad, claro, ver al equipo de tus amores en su estadio y apoyarlo no era para menos.

Pero aquel viernes 13 de marzo fue diferente… sin saberlo, fue la última vez que los aficionados pudieron ver a Monarcas Morelia y cantar los goles y celebrar en el estadio, tomarse una cerveza, acudir con la familia, los amigos, la pareja; pues ya no habría un regreso.

Aquel partido fue especial, Monarcas jugó ante Querétaro, los locales propinaron 4 goles a los Gallos Blancos, se mostró un buen juego, Monarcas estaba para cosas grandes, como ya lo había demostrado desde torneos anteriores, pero les apagaron la llama.

Joaquín ‘El Shaggy’ Martínez fue el jugador que anotó el último gol en la historia de este club.

Vino el confinamiento, con ello el cierre de estadios y después la suspensión del torneo Clausura 2020. Apenas dos meses después, en mayo ya se rumoraba la venta del equipo para mudarse de ciudad.

Quizá algunos no hicieron caso a dicho rumor, pues anteriormente se hablaba de una posible venta pero nunca se concretaba nada… Además, no había razones para pensar algo así, Monarcas era un equipo consolidado, una buena plaza, con mucha afición, siempre apoyando en todo momento y no, no podía ser.

Pero el 25 de mayo, José Ramón Fernández, periodista deportivo, soltó una bomba, informó en su cuenta de Twitter que el equipo michoacano había sido vendido por 400 millones de pesos.

Esto, aunado al silencio del equipo local, trajo incertidumbre y sobre todo enojo y protestas de los aficionados. Su llamado a no dejar que el equipo se fuera no funcionó y finalmente se fue… no hubo más.

