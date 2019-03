Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/ Redacción).- ¿Quién no recuerda el clásico sonido del ¡Dun!, ¡Dun!, Al inicio de la clásica serie de crimen La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, que este año va por la renovación de su temporada número 21.

Así lo informaron los creadores de la serie a través de su cuenta oficial de Twitter en la que hacen alusión al ya característico intro.

#SVU made it to a historic 21 seasons! We’re not DUN DUN yet. pic.twitter.com/cxRJzLE7wa

— 𝐋𝐀𝐖 & 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑: 𝐒𝐕𝐔 (@nbcsvu) March 29, 2019