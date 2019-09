Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este 12 de septiembre, Kim Namjoon el líder de BTS, cumple años y su ejército ARMY está rompiendo las redes sociales hablando de él para alegrar su corazón.

En Corea del Sur ya es el décimo segundo día de septiembre, por lo que en América ha comenzado el festejo de sus 25 años (edad en Corea) por lo que simplemente te dejamos 25 razones ( y nos quedamos cortos) por las que consideramos que Namjoon, Kim Namjoon, Nam, RM, Joonie, RapMon o como lo quieras llamar, es el mejor líder de un grupo:

1.- Su inteligencia

2.- Genio compositor

Desde su debut, ha producido, escrito y compuesto varias canciones en todos los álbumes de BTS

3.- Productor

4.- Políglota

Además de su lengua natal, Namjoon puede hablar inglés y japonés fluídamente y un poco de chino.

5.- Bailarín

6.- Sentido del Humor

IM LAUGHING WAY TOO HARD AT THIS😂😂 HAPPY BIRTHDAY NAMJOON❤️🌎 #OurJooniverse pic.twitter.com/nwekmMiE3P

— ig: taeeliens (@taeeliens) September 11, 2019