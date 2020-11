Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los pasados meses de marzo, abril y mayo al menos tres mil hectáreas de área boscosa de Morelia se vieron siniestradas por incendios, de las que el 50 por ciento cambió su uso de suelo para producción agrícola de manera irregular, reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Sedruma), Jesús Vergara Aguirre.

En rueda de prensa, el funcionario municipal indicó que, con base en estadísticas de la dependencia a su cargo, sólo uno de cada 10 incendios inician de manera accidental y en el resto se ve involucrada la mano del hombre .

Mencionó que cuando detectan este tipo de situaciones es cuando más se registra vigilancia en esas zonas, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, por lo que dijo, “no se permitirá el cambio de uso”.

“A esos incendios, provocados o no provocados, son a los que más les ponemos la lupa, por que no vamos a permitir que haya ese cambio de uso de suelo definitivo, y lo señalamos, vamos hasta donde topemos, pero no más, (…) , cuando es zona boscosa no se va a permitir”, apuntó.