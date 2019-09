Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los dos anillos de seguridad instalados en el primer cuadro de la ciudad y los 625 elementos policiales desplegados en el Centro Histórico, tuvieron el objetivo de resguardar el orden durante el cuarto informe de gobierno de Silvano Aureoles Conejo a causa de las manifestaciones que, a través de las redes sociales, han hecho los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes.

Al ser cuestionado sobre el particular, luego de la molestia que mostraron los ciudadanos, porque no pudieron transitar por las avenidas del primer cuadro de Morelia, el servidor público aseguró no tener reporte alguno sobre las inconformidades de las personas, pues se permitió la circulación de los mismos.

Patrón Reyes, atribuyó el despliegue policial de 625 elementos estatales en el Centro a través de dos anillos de seguridad instalados desde la calle Ignacio Zaragoza hasta Belisario Domínguez, pero también, en la avenida Morelos desde Santiago Tapia hasta la Plaza Valladolid por las diferentes manifestaciones que han hecho en redes sociales los maestros de la Sección XVIII disidente, relacionadas a manifestarse en los eventos públicos en donde esté el mandatario estatal.

Cerca de las 12:00 del día, los maestros de la CNTE junto con trabajadores de la Junta de Caminos, arribaron al Centro Histórico con consignas y mantas para exigirle al gobernador el pago completo de sus prestaciones, así como los salarios.

Los docentes se concentraron en Casa de Gobierno a partir de las 9:00 de la mañana para marchar hasta Palacio Legislativo donde se lleva a cabo el Cuarto Informe de Gobierno de Aureoles Conejo.

El dirigente de la Coordinadora en Michoacán, Víctor Zavala Hurtado, en entrevista colectiva, reprochó el operativo de seguridad que se instaló en el Centro Histórico, pues a su juicio se violenta el derecho a la libre manifestación. Consideró que este no es un Informe de Gobierno para el “pueblo”, ya que la administración impidió que los ciudadanos se acercaran para expresar sus inquietudes.

Zavala Hurtado, resaltó que los diputados locales deben exigirle a Aureoles Conejo cumplir con el pago de salarios y prestaciones de todos los trabajadores estatales, además, de establecer un presupuesto suficiente en educación para el 2020. “Nosotros seguiremos con la lucha justa en Michoacán, hasta que nos paguen a tiempo todos los bonos atrasados desde el 2018”, advirtió el líder sindical.

CA