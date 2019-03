Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- MAP OF THE SOUL: PERSONA ‘Persona’ Comeback trailer, ha sido liberado sorpresivamente esta mañana y ARMYs del mundo han explotado, pues no fue un adelanto cualquiera, se trata de un video de más de 2 minutos en el que vemos al líder del grupo RM, rapear como en la vieja escuela y con un montón de referencias de las que fans se han encargado de descifrar en Twitter y aquí te traemos algunas:

1.- El mismo intro de Skool Luv Affair

¿Eras mezcladas? Al parecer (por lo menos RM) regresa con un estilo de rap parecido al de su mini álbum en el 2014, tanto así que usaron la misma intro animada para este tráiler de 2:58 minutos.

Es regresar a Skool Luv Affair pero con un nuevo aire, es, wow. Me sigo sorprendiendo y las cosas que nos esperan cuando lancen el álbum completo. @BTS_twt#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONApic.twitter.com/xDitpTSolZ — Vane 🍒 (@9AgustD) March 27, 2019

2.- Persona, Shadow y Ego: una posible trilogía

¿Será que habrá un comeback trailer individual de la rap line?, en el video podemos observar en la pizarra muchas, ¡muchas! palabras que nos pueden dar algunas pistas de lo que encontraremos, pero algo que llama la atención son las palabras “Persona – Shadow – Ego”, ‘Persona’ ya fue presentado por Namjoon, ¿tocará el turno de Yoongi y Hoseok?

3.- Lluvia de referencias al psicoanalista Carl Jung

“El Mapa del Alma” es una teoría del libro con el mismo nombre, creada por Carl Gustav Jung, un psicólogo y ensayista suizo quien fue pionero de la psicología profunda, a grandes términos, habla sobre nuestra psique y que dentro de nosotros existe todo un universo. Este mapa psíquico será siempre la lectura de un misterio, que no podrá ser comprendido en términos racionales. BTS eligió para esta era, referencias a su trabajo y aquí algunas ARMY han resaltado algunos textos:

Frase de Carl Jung :”El sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma”#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA pic.twitter.com/Sd3S3vOaAA — 💫Patri💫 (@_pikaneko_) 27 de marzo de 2019

#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA Aqui podemos ver otra frase de Carl Jung: “no soy lo que me paso, soy en lo que cambie para ser” pic.twitter.com/8Hw8I7siKE — 💫Patri💫 (@_pikaneko_) 27 de marzo de 2019

4.- De regreso a los orígenes

Ya hay demasiadas teorías sobre BTS regresando al hip hop o a sus inicios más urbanos y aquí juntamos algunas de ellas:

Se han cambiado las imágenes de perfil y portada de Bangtan en color rosa y así será el disco ¿entonces por qué el tráiler se ve como todo lo contrario a rosa o “cute”? Recordemos que la portada del disco Skool Luv Affair el fondo es gris y las letras rosas

RM regresa con un look rubio como en Skool Luv Affair, ¿será que los demás integrantes lo hagan también?

Tomen en cuenta que cuando hicieron Skool Luv Affair era otra generación de jóvenes. Al usar esta introducción, nos representa a esta generación juvenil de hoy en día. Cómo los problemas cambian, retomarlo desde ese álbum fue muy inteligente. #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA pic.twitter.com/Blv6Vfk0Ak — ℛ♔♛ Kɪɴɢ ♚♕ℳ🇲🇽 (@Wife_Of_RM) March 27, 2019

Y todo va encajando, el tatuaje de Jimin, el corte de cabello de Jungkook.. estamos regresando 🤭🤭💜@BTS_twt #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA Cr. Snowberrytae pic.twitter.com/PggaaqmEtW — BTS Querétaro – México 🇲🇽 (@btsqueretaromx) March 27, 2019

5.- Ya habían dado a ARMY spoilers y nadie se había dado cuenta

SPOILER POR TODOS LADOS Y NOSOTROS NI CUENTA LPM#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA pic.twitter.com/vuDBW2AuC6 — ᵛᵃᶰᵗᵉᵇʳᶤˡ 🐯 (@btsbardo) March 27, 2019

Lo mostraron en el evento de armypedia y nadie nunca imaginó que podía llegar a ser un a pista.#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA pic.twitter.com/N7ch3mcZ07 — catt.🍬 (@bangtanmighty) March 27, 2019

6.- ¡Subtítulos!

El tráiler cuenta con subtítulos en inglés, al parecer a algunas personas ya les aparecen los subtítulos en español.

🗣📣 ATENCIÓN ARMY! Los subs en español se encuentran disponibles en el tráiler de ‘ Persona ‘ ! Pueden activarlo desde su PC, o si están usando el móvil, poner en su buscador https://t.co/R3KnONZ0dk y elegir la opción escritorio y ahí buscar el MV.#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA pic.twitter.com/xS7v2eyv04 — Beyond The Promo Argentina (@BangtanPromoARG) 27 de marzo de 2019

7.- ¿Posibles nombres de otras canciones?

Existen algunos nombres específicos escritos en la pizarra

– MAP OF THE SOUL: PERSONA

– Ego

– Dream

– Love hapiness

– Who am i?

– Shadow Será el nombre de algunas canciones del álbum?..@BTS_twt#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA pic.twitter.com/zTrMtIqUN6 — ARMY NICA SUPPORT💜 (@minyoonic) March 27, 2019

Bueno, ahora solo queda esperar…

