Dibujo que hice con el paint hace años. Fachada de una floristería. #dibujo #dibujoconpaint #flores #floristería #paint #ramos #painting #drawingwithpaint #florist #abueladibujaconpaint

A post shared by Concha García Zaera (@conchagzaera) on Oct 18, 2017 at 10:02am PDT