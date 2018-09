Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Debido al impacto de la liberación de los combustibles y el incremento del precio internacional del petróleo, en menos de dos años, el precio de la gasolina se disparó hasta 48 por ciento.

Los consumidores pagan un máximo de 20.80 pesos por litro de Magna y 21.56 pesos por litro de Premium.

Por su parte, el diésel rebasó la barrera de 21 pesos en las principales ciudades y estados del centro y norte del país.

Al cierre de la segunda semana de septiembre de este año, el energético escaló hasta 20.80 pesos, en algunas gasolineras de Nayarit, lo que representa un alza de 48 por ciento durante el periodo de refinería.

La gasolina Premium pasó de 14.81 pesos en 2016 a 21.56 pesos por litro en el 2018, con un aumento de 47.57 por ciento; y el diésel avanzó de 14.63 a 21.04 pesos, con un encarecimiento de 43.81 por ciento.

En este sentido, Alfonso Romo, indicó que la política de estímulos fiscales a la gasolina no tendrá ningún cambio al inicio del nuevo sexenio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Señaló que el precio de los combustibles serán determinados por las condiciones del mercado: por las variaciones o aumentos en la cotización internacional del petróleo

“Vamos a seguir con la política actual; no vamos a subsidiar, no vamos a controlar, no vamos a hacer nada que no sea de mercad”, aseguró el funcionario.

Con información de Publimetro