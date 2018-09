Lo que no se mide no se puede mejorar. Esta es una frase que me ha acompañado a lo largo de mi carrera personal y profesional. Si en nuestra empresa o nuestro trabajo diario no contamos con herramientas que ayuden a medir nuestro avance, no podremos tener un plan de mejora, porque simplemente desconocemos los resultados que estamos obteniendo.

Quise abordar este tema con ustedes, queridos lectores de Publimetro y MiMorelia, ya que esta semana el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, rindió su tercer informe de gobierno, que marca la mitad del camino de la administración que encabeza.

Como es conocido por ustedes, yo formo parte del gabinete del mandatario michoacano como secretario de Desarrollo Económico, es por ello que también nuestra labor está siendo valorada tanto por la sociedad civil como por los líderes de nuestro sector.

En la dependencia que encabezo nos mantenemos en una constante evaluación de resultados para ir adecuando lo que se requiera y, con ello, cumplir en tiempo y forma las metas que se plantearon al inicio de la administración.

En este sentido es que comparto con ustedes algunos datos que explican los avances que tenemos en materia de empleo y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, ya que el desarrollo económico es un factor elemental que consideramos en esta administración para atender una de las principales demandas del pueblo michoacano, que es la generación de un empleo digno y mejor remunerado.

1.- Los empleos generados en los 34 meses de la actual administración es 279% superior a los registrados en igual periodo de la administración anterior. En total se contabilizan 65 mil en estos 3 primeros años de administración contra 17 mil en el mismo lapso de la pasada administración. (Fuente: IMSS, Link: http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados).

2.- De acuerdo con datos del Inegi, durante este trienio se ha reducido 58% la Tasa de Desocupación, de 3.76% en septiembre de 2015 a 1.58 % en julio de 2018, con lo que Michoacán se coloca en la segunda mejor posición a nivel nacional en este indicador. (Fuente: Inegi, Link: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=101000350065).

3.- Se consolidó el proyecto de la empresa Kimberly Clark, la cual ya invirtió 100 millones de dólares de los 250 que destinará para la expansión de su nueva planta ubicada en Morelia.

4.- Otras inversiones importantes en el estado son: Alstom, con 20 millones de dólares para su Centro de Servicio de Turbinas y Generadoras en Morelia, donde se crean más de 200 empleos. En La Piedad, Grupo Bafar invierte 200 millones de dólares en la expansión de su complejo agroindustrial, que traerá mil nuevos empleos. Innovia Films México –antes Treofán– en Zacapu invierte 45 millones de dólares en la construcción de su línea 5 de manufactura.

5.- Tras cumplir con todos los requerimientos técnicos y legales, se declaró oficialmente la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión. Al momento existen más de 10 cartas intención de empresas que podrían instalarse en esta área que ofrece atractivos incentivos fiscales.

Tenemos clara la tarea, trabajar para hacer del desarrollo económico el círculo virtuoso permanente que permita impulsar las condiciones de vida de nuestra gente. Estamos convencidos de que sólo con inversión y empleo se supera la pobreza y el rezago.

El gobernador dijo, en su informe, una frase que considero relevante e indispensable que las y los michoacanos conozcan: “Sin estar aún satisfechos, reconocemos que detrás de cada resultado está un gobierno determinado a enfrentar y a superar los retos”.

Lo más importante: como bien indica el slogan de este tercer informe, lo que se busca es que “se escuche Michoacán”. Así que te invito, lector, lectora, a que opines en mis redes sociales sobre este tema del desarrollo económico del estado.

Jesús Melgoza Velázquez

Secretario de Desarrollo Económico de Michoacán

Tendamos puentes de comunicación. Sígueme en redes sociales y escribe tu opinión.

Facebook: @JesusMelgozaV

Twitter: @jesus_melgozav