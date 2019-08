Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A Monarcas Morelia le llovió sobre mojado esta noche, pues sumó su tercera derrota en cuatro torneos al perder 1-0 contra los Rayados de Monterrey, partido que fue suspendido temporalmente al medio tiempo por una tormenta eléctrica en las inmediaciones del estadio José María Morelos y Pavón.

La primera parte del encuentro fue bastante parejo aunque no se tuvieron muchas opciones de gol en ambas porterías, y la más clara por parte de Monarcas no fue aprovechada por Fernando Aristeguieta, quien frente al arco no remató de la mejor manera y el arquero Marcelo Barovero evitó la anotación.

Las cosas se complicaron para La Monarquía, ya que antes de concluir los primeros 45 minutos el defensa José «Shaggy» Martínez se fue expulsado por doble amarilla, con lo que los locales se quedaron con 10 hombres en el terreno de juego.

Tras la suspensión temporal por lluvia, en el segundo tiempo los rojiamarillos apostaron por defenderse ante la desventaja numérica ante el equipo de Monterrey, que pese a tener un hombre de más solo pudo generar dos jugadas de peligro, una que se estrelló en el travesaño y un disparo de Dorlan Pabón que desvío bien el guardameta Sebastián Sosa.

Cuando parecía que Monarcas rescataba un punto en su casa, en el tiempo agregado los Rayados aprovecharon un rebote y el defensa Miguel Layún disparó para que el balón se fuera al fondo del arco para darle los tres puntos a Monterrey al 95′.

Con este resultado, Monarcas Morelia acumuló su tercera derrota en el torneo, ante Tigres, Atlas y Monterrey, con solo un triunfo frente a Pachuca, para sumar solo 3 puntos de 12 posibles.

