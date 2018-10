Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- En días anteriores este medio publicó un reportaje especial titulado “UMSNH: los millones en viáticos y ‘representación’ que nadie aclara”. En él se exhibe la opacidad que prevalece en algunos aspectos específicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en este caso correspondientes a viáticos y “gastos de representación”. El argumento es simple: si bien no es posible afirmar que el dinero ha sido mal utilizado –y el reportaje no lo afirma–, es un hecho que no hay claridad respecto de esos gastos.

Un día después el rector Medardo Serna González se refirió al tema. Según señala, este medio parte de una “interpretación incorrecta”; afirma que en la página web de la Coordinación de Investigación Científica aparece “el nombre del investigador y lo que se le otorga por concepto de viáticos”; y sugiere, finalmente, intenciones ocultas al sostener que “habría que preguntar qué es lo que motiva a quienes hacen ese tipo de notas”.

Medardo Serna tiene razón al hablar de “interpretaciones incorrectas”, dado que él mismo interpreta incorrectamente los hechos.

Veamos.

“Todo está debidamente reportado”, dice el rector. “Si alguien quiere sacar alguna interpretación incorrecta, lo puede hacer. Tan reportado está todo que (el detalle de los gastos) está visible, está a los ojos”. Sin embargo, y tal como indicó este medio, en la página de Transparencia de la Universidad Michoacana (http://www.informacionpublica.umich.mx/informacion-de-oficio/145-obligaciones-umsnh) sólo aparecen los montos totales de cada concepto. En ninguna parte aparecen los desgloses para identificar quiénes utilizaron esos montos o cómo lo hicieron.

Serna agrega que “en la página de la Coordinación de Investigación Científica quienes gusten pueden encontrar un listado amplio de los investigadores nicolaitas que son apoyados con estas partidas. Está el nombre del investigador y lo que se le otorga por concepto de viáticos. Entonces yo no veo ninguna opacidad. Pero cada quien lo puede interpretar a su modo”. La realidad, tal como dice la nota, es que en la página web https://www.cic.umich.mx/proyectos-de-investigacion/2016-2017/proyectos-aprobados.html en efecto aparecen los nombres de los supuestos beneficiados con fondos oficiales. Pero en ninguna parte aparece la cantidad que recibieron, ni menos el desglose del gasto en cada caso.

Lo anterior pone de manifiesto que no se trata de ninguna “interpretación a modo”, sino de un hecho concreto y tangible. El rector haría bien en consultar las páginas oficiales de la institución que encabeza para salir de su error.

El rector agrega también que “habría que preguntar qué es lo que motiva a quienes hacen ese tipo de notas, por encargo o por iniciativa propia. Hay que preguntarles a ellos”. La respuesta es simple: nuestra motivación es presentar los hechos objetivos a nuestros lectores de modo que cada quien saque sus conclusiones. En estas páginas se han publicado numerosas investigaciones respecto de diversos temas, todas y cada una de ellas con sus respectivos respaldos documentales y pruebas tangibles; en cada caso el único interés de Mi Morelia es ofrecer los hechos sin segundas interpretaciones. No podemos evitar decir que el rector Medardo Serna comete un error de proporciones al asumir otras “motivaciones”.

Es pertinente también indicar que el rector Medardo Serna habló de “interpretaciones incorrectas” y de “motivaciones”, y que argumentó equivocadamente que la información está visible en la página de la universidad. Pero no desmintió ninguna de las cifras o afirmaciones contenidas en el reportaje. Agradecemos públicamente al rector Medardo Serna por avalar la calidad del trabajo periodístico de este medio.

En la actualidad es un hecho que distintas instancias consideran opaca a la UMSNH. Dos pruebas de ello: el pasado 7 de septiembre el entonces titular del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Daniel Chávez García, evaluó a la institución con sólo el 88.46% de cumplimiento en Transparencia e indicó que “a la Universidad Michoacana le hizo falta precisar una información, que tiene que ver con fundar y motivar por qué no se tiene información en ciertos formatos respecto a gasto y ejercicio fiscal 2018”. Y el pasado 10 de septiembre la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) anunció un procedimiento administrativo de responsabilidades contra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por no entregar información solicitada.

Atentamente:

Mi Morelia