Por: Ariana Castellanos

Israel (Rasainforma.com).- Israel ha prohibido la entrada a las congresistas musulmanas del Partido Demócrata: Ilhan Omar y Rashida Tlaib, dos de las más críticas de la Casa Blanca.

Previamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al gobierno israelí que impida la entrada a las congresistas miembros de la Cámara Baja.

A través de su cuenta de Twitter, Trump señaló “Israel mostraría una gran debilidad si permitiera la visita de las representantes Omar y Tlaib. Odian a Israel y a todo el pueblo judío, y no hay nada que pueda decirse o hacerse para que cambien de opinión”.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019