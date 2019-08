A punto de cerrar contrato para pelea entre Mayweather Jr y Pacquiao

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La pelea entre Floyd Mayweather Jr y Manny está a punto de cerrar, así lo reveló el pugilista apodado como Money.

De acuerdo a un medio británico, Mayweather Jr, las pláticas para cerrar la negociación se encuentran cada vez más cerradas por lo que esperan que en breve se pueda poner fecha y anunciar.

Floyd detalló que viarajá a Arabia Saudita para concluir la negociación y con ello cerrar la que sería la segunda pelea entre los boxeadores.

«Quiero decir que es un honor ir a Arabia Saudita para sentarme a hablar sobre la posible revancha para Manny Pacquiao. Arabia Saudita, Floyd ‘Money’ Mayweather está en camino”, comentó Mayweather Jr.

‼️ BREAKING: Floyd Mayweather is off to Saudi Arabia to discuss a possible rematch with Manny Pacquiao!

pic.twitter.com/dfG7wYFieu

— All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) August 18, 2019