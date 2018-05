A punto de renunciar jefa de Seguridad Nacional de EU por regaño de Trump

Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la regañara delante de todo su gabinete por lo que consideró su fracaso en garantizar la seguridad en las fronteras, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, estuvo a punto de renunciar.

De acuerdo al diario The New York Times, que cita versiones de antiguos y actuales funcionarios familiarizados con el episodio, dos de esas personas, tiene un borrador de su carta de renuncia, pero no la ha enviado.

El incidente surgió durante una reunión en la que además Trump criticó a su gabinete por su falta de progreso para cerrar las fronteras a los inmigrantes ilegales.

A través de un comunicado, Nielsen, indicó que el presidente está “frustrado porque los vacíos legales y la falta de acción del Congreso han impedido que esta administración asegure completamente la frontera y proteja al pueblo estadounidense”.

Con información de Televisa.News

ZM