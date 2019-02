View this post on Instagram

El tiempo y la vida misma son como el agua de un río, sigue su curso sin detenerse, si aplicamos esta analogía, tenemos la opción de decidir que es lo que queremos ver fluir en nuestras aguas, la parte amable es que la consciencia que nos puede llegar con el paso de los años y de la mano de nuestros hijos, es que podemos tener un río lleno del mas puro amor! 🌊♥️ #SanAntonio #Texas