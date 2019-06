Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año del homicidio del presidente municipal con licencia de Taretan, Alejandro Chávez Zavala, su familia no está satisfecha con el desarrollo de las investigaciones, que en su momento inició la Procuraduría General de Justicia del Estado y ahora competen a la Fiscalía General.

En entrevista, su hermano el ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, cuestionó la detención de solo uno de los presuntos responsables, cuando fueron dos los que materialmente atentaron contra el edil, además de que tuvo de haber autores intelectuales.

Fue el 14 de junio de 2018 cuando Alejandro Chávez, candidato en busca de ser reelecto alcalde de Taretan, fue asesinado por hombres armados en la localidad de La Florida, mientras se dirigía a un acto proselitista.

“No estamos satisfechos con el desarrollo de las investigaciones, no estamos satisfechos con la hipótesis de la anterior Procuraduría, de que se había dado el atentado por un presunto incumplimiento de acuerdos. El presidente municipal que en paz descanse, Alejandro Chávez, no acordaba con delincuentes, él fue víctima de una extorsión, no hubo un acuerdo y es muy lamentable que se hayan fundado parte de las investigaciones y que además lo hayan planteado como el móvil del crimen, cuando nosotros tenemos la certeza de que no fue así”, declaró, con un llamado a la Fiscalía General para que revise la carpeta y continúe con las indagatorias.

Desde su perspectiva, el móvil del crimen fue político: “había gente que estaba interesada en que no ganara nuevamente Alejandro Chávez, porque él no se prestaba a ese tipo de manejos ni estaba dispuesto a entregarle la administración ni los recursos ni las policías al crimen organizado. Había un componente, que tenía que ver con el proceso electoral y que tuvo que ver con que no le permitieran repetir en la administración, entonces el desarrollo de la investigación y el dar con los autores intelectuales podría despejar dudas que podrían clarificar con toda precisión el móvil del crimen para matar especulaciones porque no se trata de criminalizar tampoco a los procesos electorales ni a la política, pero evidentemente que no lo puedes desvincular del contexto en que se dio, se dio en una actividad de partido, en una campaña electoral, en un proceso de reelección”, apuntó.

En Taretan grupos criminales se disputan el territorio: MACZ

Ante el deceso de Alejandro, su hermano mayor, Julio Chávez Zavala fue electo alcalde de Taretan. Miguel Ángel declaró que su parentesco con el edil en funciones le permite conocer la problemática de inseguridad que enfrenta esta localidad, por la disputa del territorio entre grupos criminales.

“La situación en Taretan sigue siendo complicada, sí hay una disputa de grupos criminales por el control de la plaza, sí hay presencia de grupos criminales en la zona, sí hay indicios de extorsiones, sí hay indicios de mucho miedo de la población, sí hay una debilidad institucional porque los cuerpos de seguridad pública son insuficientes para enfrentar el poder de fuego y de número del crimen organizado y por supuesto que las condiciones en Taretan, particularmente, siguen siendo complejas, difíciles y peligrosas, principalmente para los que bien ahí pero también para quienes están gobernando”, denunció.

En ese contexto, opinó que la región de Uruapan integrada por los municipios de Taretan, Ziracuaretiro, Tingambato y Ario de Rosales, debe ser considerada prioritaria para el próximo arribo de elementos de la Guardia Nacional.

“Tiene que ser blindada esa región, que además es la puerta a la Tierra Caliente, que además es por donde transitan los grupos criminales, por donde se pueden mover de la Costa hacia esta zona y para ellos se convierte en un punto de desplazamiento estratégico”, refirió.

RMR