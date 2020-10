Washington (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este lunes el hospital militar Walter Reed tras recuperarse de Covid-19.

Abandona Trump centro médico; seguirá confinamiento en Casa Blanca

The helicopter carrying President Trump arrives at the White House, bringing him back after three days of hospital treatment for COVID-19 https://t.co/U5qnHU3CKy pic.twitter.com/RVG7MUOfSZ

— CBS News (@CBSNews) October 5, 2020