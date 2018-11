Aboga PT por deuda del Gobierno Federal con la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Legisladores locales y federales del Partido del Trabajo (PT) hicieron un llamado al Gobierno Federal para atender la problemática económica por la que atraviesa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

En rueda de prensa desde el Palacio legislativo de San Lázaro, lanzaron un ultimátum para que en un plazo no mayor a dos días -es decir, al ocho de noviembre que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) definan si apoyarán y cuál será el monto del recurso extraordinario-, la Federación pague los adeudos que mantiene con la máxima casa de estudios.

“El Gobierno Federal y la Secretaría de Hacienda no tienen pretexto para no ayudar a la Universidad Michoacana antes de que termine la administración de Enrique Peña Nieto”, sentenció el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores, al amagar que “se tomarán otras medidas y acciones” de no obtener inmediata solución a la deuda.

Cabe recordar que la federación eroga el 70 por ciento de la nómina de la UMSNH, mientras el estado aporta el 30 por ciento. En las dos quincenas del mes de octubre, los trabajadores (académicos y administrativos) solamente han recibido el monto que sale de las arcas del estado. Por lo que la universidad requiere, tan sólo para saldar compromisos hasta el último día de este año, poco más de 860 millones de pesos.

Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario del PT en Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez, solicitó que la UMSNH sea reconocida y apoyada como una institución nacional, con el objetivo de que la institución brinde “una educación popular, gratuita y laica”.

“La intención es tener una universidad fortalecida, una universidad que cumpla con las exigencias sociales, con la demanda y la capacidad que requiere Michoacán, para tener los espacios adecuados afines y las condiciones necesarias para una educación universitaria”, expuso.

R