Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió la convocatoria de su tradicional Concurso de Dibujo Infantil “Ilumina tus derechos”, en su edición número 16, con el tema: Alto al trabajo infantil.

En sesión de Consejo presidida por el encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora y los consejeros, Mónica Gabriela Andrade Molina, Sonia Zavala López, Juan Guillermo Cuevas Toledo y Daniel Rojas Sandoval, se aprobaron las bases de la convocatoria de este año.

Se determinó que el trabajo infantil priva a la niñez de su potencial y dignidad, perjudica su desarrollo físico y psicológico, a la par que vulnera flagrantemente sus derechos humanos.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su Módulo de Trabajo Infantil, Michoacán ocupa el décimo lugar a nivel nacional con un 15.4 por ciento de la niñez que trabaja, porcentaje que equivale a más de 171 mil niñas y niños, de los cuales el 65.3 por ciento realiza actividades no permitidas, como actividades laborales en el campo y en el comercio informal.

Este porcentaje de la niñez michoacana no recibe educación, no tiene descanso, ni esparcimiento, tampoco horas de juego; y no pueden participar en actividades culturales o deportivas. La pérdida de estos derechos implica que muchos de los niños y las niñas que trabajan no pueden vivir su niñez plenamente.

El Concurso de Dibujo Infantil es un programa de la mayor trascendencia para el organismo, ya que permite conocer el sentir de las niñas y los niños michoacanos sobre diversos temas, problemáticas o fenómenos que impactan a la niñez.

Podrán participar, con uno o más dibujos referentes al tema de este año, las niñas y niños de seis a 12 años que residan en Michoacán. Los trabajos se entregarán en hoja tamaño carta, deberán ser inéditos y originales.

Se otorgarán premios económicos de 5 mil pesos para los primeros lugares, 4 mil para los segundos y 3 mil para los que obtengan el tercer sitio en dos categorías:

“A” de 6 a 9 años

“B” de 10 a 12 años

La fecha límite de recepción de los dibujos será el viernes 03 de abril de este año, y deberán entregarse en cualquiera de las seis Visitadurías Regionales de la CEDH en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Para mayores informes los interesados se pueden comunicar al 01 800 640 31 88, extensión 103, o consultar la convocatoria en la página www.cedhmichoacan.org o bien en el Facebook: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.

