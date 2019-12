Estados Unidos (Rasainforma.com).- En Jersey City, en el estado de Nueva Jersey, se registró un tiroteo, así lo confirmó el portavoz de la oficina del Sherrif del Condado de Hudson, Jean Jadezaia.

De acuerdo con reportes locales, dos policías habrían resultado lesionados, esto luego de la balacera afuera de una bodega, ubicada en las avenidas Martin Luther King Drive y Bayview.

MASSIVE police response as gunmen firing at officers & civilians in Jersey City

Here’s what we know >> https://t.co/AIGMupF1k7 pic.twitter.com/EvZ9HzLlPH

