Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves el frente frío No. 19 acompañado de la Segunda Tormenta Invernal generarán bajas temperaturas y ambiente frío en la capital michoacana.

Durante la tarde-noche de este día se prevé un descenso en las temperaturas mínimas de hasta 9 grados Celsius, máximas de 25, así como cielo despejado y sin probabilidad de lluvia, según lo prevé el sitio Meteored.

En Michoacán se esperan máximas de 35° a 40°C.

Nacionales

El frente frío No. 19 y la Segunda Tormenta Invernal se desplazarán lentamente sobre el noroeste de México, originando lluvias muy fuertes a intensas en esta región, ambiente muy frío y condiciones para caída de nieve y/o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como rachas de viento que podrían superar los 80 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y el Golfo de California. El frente No. 18 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, mientras que, la onda tropical No. 55 recorrerá lentamente el sureste del territorio nacional; ambos sistemas incrementarán los nublados y la probabilidad de lluvias en las regiones mencionadas.

Por: Redacción/CA