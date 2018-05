Absurdo que partidos pidan aplicación de examen médico a presidenciables: INE

El vocal ejecutivo del órgano electoral nacional en Michoacán, David Delgado, dijo que no pueden imponer requisitos no contemplados en la Ley, menos con candidatos ya registrados

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, definió “absurdo” que partidos políticos soliciten la aplicación de exámenes médicos a los candidatos a la presidencia de la República, pues se trata de un requisito no contemplado en la legislación electoral.

Este miércoles, Delgado Arroyo encabezó la presentación oficial de la aplicación denominada “Voto Informado” en la sede oficial del instituto, donde al final del evento protocolario fue cuestionado en torno a la solicitud que en ese sentido impulsan diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN),

Parte de la iniciativa que presentarían a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dice lo siguiente: “exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a que haga un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República, a hacer público un examen médico que permita conocer a sociedad si padecen o no alguna enfermedad que pudiera limitarlos o incapacitarlos para ejercer su mandato”.

Al respecto, el vocal del INE planteó que cada candidato está en su derecho de practicarse y hacer público o no un examen médico, como parte de una estrategia política, sin embargo el INE no puede generar requisitos adicionales no contemplados en la ley, máxime cuando los candidatos ya están registrados y están en su derecho a ser votados.

Presentan plataforma Voto Informado

El mismo Alejandro Delgado encabezó esta mañana la presentación de la aplicación digital Voto Informado, misma que fue desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la finalidad de brindar a los ciudadanos herramientas de información que les permitan razonar el voto que libremente habrán de emitir el próximo 1 de julio.

En esta próxima elección, considerada la más grande de la historia, se disputarán 18 mil 299 cargos, y conforme al listado nominal 89 millones 123 mil 355 personas podrán ejercer su derecho a sufragar.

Tanto él, como representantes del Instituto Electoral de Michoacán y del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, coincidieron al destacar la parte en la cual los ciudadanos así como los candidatos federales y los locales de la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz, tienen la posibilidad de contestar 50 preguntas en materia de gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas, mismas que podrán contrastar y valorar según sus afinidades.

“Se trata de una iniciativa apartidista, que no busca beneficiar a ningún partido político o candidato sino que la sociedad se politice, como parte de una cultura cívica basada en tres pilares: verdad, diálogo y exigencia”, explicó el funcionario del INE.

La consejera del IEM, Viridiana Villaseñor Aguirre, celebró la instauración de la plataforma, con énfasis en que más del 40 por ciento de los ciudadanos que podrán votar tienen entre 18 y 34 años, que son los que tienen mayor acceso a las herramientas digitales.

El reto, acotó, es que pueda mantenerse como un ejercicio permanente y que para el siguiente proceso electoral se incluya en el cuestionario a los candidatos locales de Michoacán.

ZM