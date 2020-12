Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una abuelita en Los Ángeles, California, se recuperó de Covid-19, y en agradecimiento con los médicos les regaló 800 tamales.

Margarita Montañez fue hospitalizada en dicho nosocomio y dada de alta hace ocho meses, por lo que en agradecimiento hizo 800 tamales para darlos a los galenos.

A su llegada, la abuelita fue recibida con doble aplauso: por vencer al Covid-19 y por el noble gesto de agradecimiento con los médicos.

This Great Grandmother is so grateful for the #CedarsSinai team that cured her of covid 19 that she gave them 800 tamales. pic.twitter.com/OZlPgUQwhm

— Dinorah Perez (@dinorah_perez) December 19, 2020