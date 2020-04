Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las medidas higiénicas como lavarse las manos todos los días, evitar tocar objetos con las manos sucias, no salir a las tiendas acompañado, ni llevar a los hijos a los parques, así como el distanciamiento social, fueron las medidas de recomendación que reiteró la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos.

La funcionaria insistió en que los michoacanos deben hacer caso a estas medidas de prevención para que la curva epidemiológica no siga avanzando, y con ello se evite la muerte de muchas personas en el país y el estado.

Aunque es un tema repetitivo, dijo, en muchas partes del estado la información tarda en llegar o no es la misma que difunde la autoridad oficial, por eso, destacó que los ciudadanos deben asumir esta responsabilidad de no salir de sus casas, si no es necesario para que disminuya la densidad del virus.

En entrevista con este medio de comunicación, Carpio Ríos pidió a la gente de Michoacán no acudir a los centros comerciales para comprar ropa, calzado u otros artículos que por ahora son innecesarios, únicamente lo esencial para continuar con sus actividades diarias.

La secretaria de Salud también exhortó a la población no subestimar la enfermedad del Covid-19, y acatar cada una de las medidas de prevención, las cuales son muy sencillas y fáciles de llevar a cabo para evitar los contagios masivos de la pandemia, entre ellas, destacó, quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta y escurrimiento nasal); evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.

También, entender la importancia del lavado de las manos constantemente y no tocar objetos sin haberlos desinfectado antes como celulares, computadoras o las chapas de las puertas; estornudar dentro del brazo, así como no hablar con la gente de cerca.

«El tema de la distancia social es importante, y de quedarse en sus casas esencial para bajar la densidad de la gente que circula. Si sales a la tienda para comprar comida, no vayas acompañado, o si tenías planeado comprar ropa no vayas. También, no dejes salir a tus hijos a los parques, mejor ponle actividades lúdicas y recreativas en casa», expresó.

Para Carpio Ríos, la desobediencia de las medidas preventivas, no sólo es en los mexicanos sino en el ser humano en general, pues su naturaleza es de convivir en sociedad, por eso es muy complejo entender el nivel de contagio y peligrosidad.

En torno al reciente estudio realizado por Google que arrojó que México es el país de América Latina que menos respeta el llamado «Quédate en casa», la funcionaria dijo desconocer cuáles fueron las variables utilizadas, por tanto, no podría hablar más a fondo sobre los resultados.

Sin embargo, consideró que este problema no sólo es privativo del país mexicano, sino a nivel mundial, porque cuando le pides a la gente que se quede en casa, no lo toma en serio, porque no creen que pueda ocurrir algo más serio, pues aún se tiene ese pensamiento de que habrá una cura para la enfermedad.

«En esta enfermedad, el 80 por ciento será leve y de éste, tres personas no van a tener síntomas, pero sí van a transmitir el virus, entonces, es muy importante el tema del distanciamiento social y de las medidas de higiene dentro del hogar», Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud.

Por: Guadalupe Martínez/SJS