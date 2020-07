Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Partido Acción Nacional (PAN) analiza las posibilidades de ir sólos en la mayoría de los municipios y distritos donde se encuentra fuerte, con mujeres y hombres de alto perfil, para las elecciones de 2021, anunció Óscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN en Michoacán.

Apuntó que aún no se entabla un diálogo con la dirigencia estatal del PRD para puntualizar el tema de la alianza, por lo que aún no se define una ruta clara.

«Estamos a nada de iniciar con el proceso electoral, eso hace que todos los institutos políticos busquen la forma de posicionar las estrategias con las que se quiere contender, sin embargo, hasta este momento no me he reunido con el dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo Corona, ni con la secretaria general, Araceli Saucedo. No se tiene un acuerdo o las bases para desarrollar una alianza electoral en Michoacán».