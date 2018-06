Acciones para evitar inundaciones en la Primo Tapia Poniente promete Fausto

Morelia Michoacán (Boletín).- Vecinos de la colonia Primo Tapia Poniente reconocieron que Fausto Vallejo Figueroa, candidato a la Presidencia Municipal de Morelia por el Partido Encuentro Social (PES), fue el único alcalde que se metió literalmente hasta el lodo para resolver el problema de las inundaciones que aquejan a los habitantes de este asentamiento urbano en las temporadas de lluvia.

En un encuentro con lugareños de este sitio, recordaron los trabajos que se realizaron en las pasadas administraciones de Vallejo Figueroa para atacar el grave problema de las inundaciones que se registraban en esta parte del poniente de la ciudad, lamentablemente dijeron que las administraciones subsecuentes no dieron seguimiento y la problemática persiste en perjuicio de todas las familias que viven aquí.

Al respecto, Rosamaría Parra, líder de los colonos de dicho asentamiento, destacó que el cuatro veces alcalde ha sido el único candidato que desde los inicios de esta colonia “ha estado con nosotros. Los que tenemos bastantes años aquí sabemos que él ha estado presente en todo lo que nos ha pasado, se ha metido al agua y hasta al lodo con nosotros, por eso lo queremos de regreso”, señaló.

Igualmente, Juanita García Domínguez, suplente del encargado del orden, comentó que el exgobernador no es un hombre que regale despensas, porque es un político con visión y que sabe trabajar por la gente más necesitada, por eso pidió a sus vecinos no vender el voto a otros candidatos que no han hecho nada por la Primo Tapia Poniente en toda su carrera política.

Después de escuchar los reclamos ciudadanos por el abandono de las autoridades independientes, el abanderado del PES resaltó que algunos de los trabajos que le tocó realizar en este asentamiento fueron la pavimentación de las primeras calles y la instalación de la caseta d e la policía que actualmente está abandonada, “pero no se trata nadamás de lo que ya hicimos, sino de lo que vamos a hacer en los próximos tres años, no sólo en obras, también en apoyo a la gente de la tercera edad, con alguna discapacidad y las madres solas”, externó.

En este sentido, Vallejo Figueroa adelantó que a su regreso al frente de la comuna moreliana dará continuidad a los trabajos que inició para resolver el problema de las inundaciones, porque ninguno de los dos Ayuntamientos posteriores lo hizo.

“Ya se han hecho bastantes cosas, se ha dragado el río, se subió el puente de la avenida Michoacán y se han hecho bardas, pero hay que continuar y yo lamento que las otras autoridades no lo hayan hecho porque hay un desprecio por las colonias populares y por el medio rural”, señaló.

Acompañado por integrantes de su planilla, informó que en los próximos tres años, tal como en sus anteriores administraciones, el 70 por ciento del presupuesto para obra y servicios públicos será destinado a los asentamientos populares, tenencias y comunidades rurales, para sacarlos del abandono en el que se encuentran, así como evitar la polarización de la sociedad y generación de cinturones de pobreza.