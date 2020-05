Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aceptó que se inicie una investigación independiente sobre la respuesta mundial que tuvo ante la pandemia de Covid-19.

A decir de medios internacionales, previo a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud realizada el pasado 19 de mayo, los 194 países que conforman la OMS establecieron un compromiso con el que aceptaron sea examinada la respuesta que ha tenido la organización ante este virus que ha dejado más de 320 mil muertes en todo el mundo.

Dicha petición de revisar las acciones y respuestas desplegadas por la OMS durante esta pandemia fue presentada por los representantes de la Unión Europea, en conjunto con otros países como México, Australia, Japón, Rusia, India y Brasil.

Sobre dicha demanda, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la evaluación se iniciará lo antes que sea posible y sobre la cual explicó, «no sólo se limitará a la labor de la OMS».

«I thank Member States for adopting the #COVID19 resolution, which calls for an independent and comprehensive evaluation of the international response – including, but not limited to, WHO’s performance»-@DrTedros #WHA73

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 19, 2020