Acompañará DIII 6 del SNTE la federalización de nómina magisterial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La delegación DIII 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se solidarizará con el gobierno estatal y la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) para buscar una salida a los problemas financieros que atraviesa la entidad en ese rubro.

Así lo dijo Juan Manuel Macedo Negrete, representante de la DIII 6 del SNTE, quien señaló que la federalización de la nómina magisterial a nivel básico y de escuelas normales “deberá ser una solución de fondo” y no sólo para salir del bache ante la falta de liquidez para pagar la nómina y el aguinaldo al cierre de este año.

El líder sindical retomó el mensaje que diera esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, relativo a la alternativa que representa la federalización de la nómina para apaciguar los conflictos magisteriales en los estados donde el recurso para educación es utilizado en otros rubros.

En ese tenor, Macedo Negrete hizo un exhorto para que los recursos destinados a la SEE no se envíen a “la licuadora” y sean parte del “huachicoleo”.

Señaló que hay muchas fugas en los presupuestos de la SEE realizados por concepto de compra de libros no establecidos en los programas oficiales, apoyo a escuelas experimentales o alternativas, subvenciones discrecionales a los sindicatos y hasta compra de vehículos de lujo para uso de los funcionarios de primer nivel de la SEE.

Al respecto, el líder sindical antepuso como ejemplo de austeridad los viajes y traslados en clase comercial de López Obrador, y pidió austeridad al gobierno estatal y a los funcionarios de la SEE.

R