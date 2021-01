Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los pacientes Covid-19 deben evitar automedicarse y contar con el asesoramiento de un médico para saber en qué momento se requiere comprar o rentar un tanque de oxígeno para el tratamiento en casa, recomendó el especialista en Neumología, Endoscopia y Cirugía de Tórax, J. Jesús Alejandre García.

En entrevista con Mimorelia.com, el neumólogo compartió que de los pacientes que atienden de Covid-19, calcula que cuatro de cada 10 se automedican en el suministro de oxígeno, lo que provoca que además personas por pánico saturen las tiendas en donde se vende oxígeno, y piensan que el uso del equipo es sin ninguna indicación médica.

«Ahorita se hizo muy común el uso de pulsioxímetro, medir el oxígeno y si lo traigo bajo decir: si traigo el oxígeno bajo, entonces me receto el oxígeno suplementario. Lo primero, para la indicación de oxígeno debe ser médica, no es necesario un médico especialista, con el doctor de su confianza, todos debemos tener un directorio con un médico cerca de casa cuando haya una emergencia», sugirió.

El médico especialista detalló que en los pacientes Covid-19 entre sus síntomas presentan oxígeno bajo, que se conoce como insuficiencia respiratoria y ocasiona un daño pulmonar grave, lo que amerita una consulta médica, porque presenta una saturación de oxígeno de 90 cuando lo normal debe ser de 96.

El también profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Vasco de Quiroga explicó que aunque hay personas que son positivas al Sars-Cov-2 no presentan broncodilatadores, no es necesario el oxígeno, sino sólo recetar medicamentos que le ayuden a ventilar mejor los pulmones, pero, insistió, un médico debe determinar qué tratamiento requiere ese paciente.

«El uso del oxígeno no es así de decir me lo pongo un ratito y ahí me la voy llevando. Cuando hay una indicación de oxigenoterapia domiciliarias continúa, su nombre lo indica, es 24 horas al día y es una indicación absoluta. Ahora cómo están los hospitales saturados, en ocasiones, tristemente, las personas tienen que ser tratadas en casa; entonces, la primera observación y sugerencia es no automedicarse», recalcó.